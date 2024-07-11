Когда Россия победит. Пророчества святителя Николая Сербского и украинская война

«…благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивныя даруя…». из молитвы за Отечество В начале 2022 года один странник, пришедший в известный монастырь Московского Патриархата из другой страны – не русский и даже не славянин – сказал мне: «Нынешняя война давно уже третья мировая.