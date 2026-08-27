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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава КХЛ Морозов о самоокупаемости клубов: «Путин поставил лиге задачу. Большинство клубов уже достигли коммерческих доходов в 25% от общего бюджета»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о том, насколько клубы лиги близки к самоокупаемости. – Реально ли говорить о самоокупаемости клубов? – На сегодняшний день – нет.

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