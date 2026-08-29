«Одни лахудры и мигранты!»: оскорбления учеников уничтожили карьеру учителя из Москвы без шанса на исправление

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью История Галины Бологовой, преподавателя химии столичной школы № 15, стала хрестоматийным примером того, где проходит граница между строгим воспитанием и уголовно наказуемым насилием над личностью.
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Видать эти малолетние хамы в конец ее достали...
Большинство народа на стороне учительницы. Идите сами поработайте в школу... Работал в школе, родители мне сами говорили:Воспитывай как можешь, только что бы закончили школу..
"11А"... А 11Б,В, и т.д. тоже жаловались? А со стола она что, учебники сбрасывала? Похоже статья действительно заказная.
Жалко что мало таких учителей. Ведь у нас в основном бояться сказать чурке правду что оно животное черножопое.
Фонвизин. "Недоросль". Наши дни. Дверь - прилагательное. География не нужна, смартфон есть, идите-тко, деточки, пописайте на уроке. "Госпожа Простакова" добилась своего... С таким правлением в стране - не удивительно...
Заказная статейка...... в защиту мигрантского сб..а !!!! Все правильно.... Чемодан, вокзал.... и Затулина с ними же..