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«Одни лахудры и мигранты!»: оскорбления учеников уничтожили карьеру учителя из Москвы без шанса на исправление

«Одни лахудры и мигранты!»: оскорбления учеников уничтожили карьеру учителя из Москвы без шанса на исправление

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью История Галины Бологовой, преподавателя химии столичной школы № 15, стала хрестоматийным примером того, где проходит граница между строгим воспитанием и уголовно наказуемым насилием над личностью.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Немо
Виктор Немо

Большинство народа на стороне учительницы. Идите сами поработайте в школу... Работал в школе, родители мне сами говорили:Воспитывай как можешь, только что бы закончили школу..

Профиль пользователя дмитрий чагин
дмитрий чагин

Фонвизин. "Недоросль". Наши дни. Дверь - прилагательное. География не нужна, смартфон есть, идите-тко, деточки, пописайте на уроке. "Госпожа Простакова" добилась своего... С таким правлением в стране - не удивительно...