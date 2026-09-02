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Этот тис рос еще в Средневековье: чем так удивило самое старое дерево Германии

Этот тис рос еще в Средневековье: чем так удивило самое старое дерево Германии

Германия обрела нового национального рекордсмена по возрасту среди растений. Им стал тис, обнаруженный на альпийском лугу в Алльгойских горах в Баварии на высоте 1100 м.

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