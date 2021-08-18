MeMo-Logic

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cергей Шапорев
    Враньё! Она не поступила в МГУ!Брат сдавшей ЕГЭ ...
  • Lehanaizhe
    Если Собчак за-значит точно дерьмо, можно не смотретьСобчак обвинила р...
  • Oddy Rash
    И всё?.. Зашибись статья. Вроде: "г. О.Бендер попал под лошадь"Инфекционист заяв...

В Москве полиция начала обход граждан, зарегистрированных на сайтах Навального

В Москве полиция начала обход граждан, зарегистрированных на сайтах Навального

С вечера 17 августа полицейские начали приходить к тем жителям Москвы, которые зарегистрированы на сайтах «Умное голосование», «Свобода Навальному», а также отправлявших пожертвования ФБК (признано экстремистской организацией), сообщает «ОВД-Инфо» .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх