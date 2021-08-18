В Москве полиция начала обход граждан, зарегистрированных на сайтах Навального

С вечера 17 августа полицейские начали приходить к тем жителям Москвы, которые зарегистрированы на сайтах «Умное голосование», «Свобода Навальному», а также отправлявших пожертвования ФБК (признано экстремистской организацией), сообщает «ОВД-Инфо» .