Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в субботу, 11 ноября, одним словом отреагировал на новость о причастности бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).
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