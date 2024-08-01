Назван топ-10 застройщиков Москвы по объемам строительства жилья

ГК «ПИК» сохранила первое место в рейтинге по строительству жилья в Москве Первую тройку рейтинга застройщиков по объему возводимого в столице жилья в июле 2024 года составили ГК «ПИК», ГК «Самолет» и «А101» Группа компаний «ПИК» сохранила первое место среди девелоперов по текущему объему строительства жилья в Москве.