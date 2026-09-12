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9 обязательных вещей, без которых никогда не наступает осень

9 обязательных вещей, без которых никогда не наступает осень

Осень можно считать самым необычным временем года. Лето уже закончилось и от этого немного грустно, но, с другой стороны, приближается Новый год, а вокруг буйствуют краски природы.

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