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2,8 млн москвичей проголосовали на выборах

2,8 млн москвичей проголосовали на выборах

Второй день голосования проходит в столице штатно, несмотря на массированные атаки.Как рассказали в Мосгоризбиркоме, избиратели в Москве, которые 18 сентября столкнулись с кратковременным сбоем в работе терминалов на УИКах, смогли успешно проголосовать.

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