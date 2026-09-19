2,8 млн москвичей проголосовали на выборах

Второй день голосования проходит в столице штатно, несмотря на массированные атаки.Как рассказали в Мосгоризбиркоме, избиратели в Москве, которые 18 сентября столкнулись с кратковременным сбоем в работе терминалов на УИКах, смогли успешно проголосовать.