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В Японии из-за тайфуна отменили более 500 рейсов

В Японии из-за тайфуна отменили более 500 рейсов

Японию накрыл тайфун «Дуцзюань» и принес шквальный ветер с проливными дождями. В аэропортах отменили более 500 рейсов, наблюдаются сложности в движении высокоскоростных поездов.

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