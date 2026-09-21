В Японии из-за тайфуна отменили более 500 рейсов

Японию накрыл тайфун «Дуцзюань» и принес шквальный ветер с проливными дождями. В аэропортах отменили более 500 рейсов, наблюдаются сложности в движении высокоскоростных поездов.
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