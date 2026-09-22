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За рулем

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Кажется, что таксист зарабатывает 300 тысяч в месяц. Считаем, что остается на руки

Кажется, что таксист зарабатывает 300 тысяч в месяц. Считаем, что остается на руки

Выплаты таксистам от агрегаторов за год ощутимо подросли. По исследованию сервиса «Таксиагрегатор», средняя сумма одной выплаты водителю увеличилась почти на 18% год к году: с 3,4 тыс.

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