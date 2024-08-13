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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Каменский: Шипачев – один из лучших центральных в КХЛ. Переезд в Минск – вызов для него. Хорошо, что он будет там играть»

– Шипачев – сложившийся игрок, который давно выступает на высоком уровне. Думаю, он поможет своим партнерам и команде.

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