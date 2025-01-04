Генсек ШОС: совместные военные учения носят антитеррористический характер

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев заявил РИА Новости, что совместные военные учения стран-участниц организации носят исключительно антитеррористический характер.
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