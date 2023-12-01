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Экономист Иванова-Швец: пенсия за январь может прийти в конце декабря

Экономист Иванова-Швец: пенсия за январь может прийти в конце декабря

В декабре некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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