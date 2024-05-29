Власти Китая обвинили США в нарушениях прав человека

В докладе пресс-канцелярии Государственного совета Китайской Народной Республики о ситуации с правами человека в Соединённых Штатах Америки говорится, что ситуация с правами человека в США продолжает ухудшаться.
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