Жесткая авария произошла у стелы на въезде в Новокузнецк

У одного из автомобилей вырвало колесо.В Новокузнецке на въезде в город произошло жесткое ДТП. О происшествии 5 марта на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск сообщили в областной Госавтоинспекции.
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