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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Думаю, Пеп сейчас смеется над бардаком в других клубах АПЛ. У «МЮ» небольшое улучшение, но в целом все то же самое»

Жозе Моуринью: «Думаю, Пеп сейчас смеется над бардаком в других клубах АПЛ. У «МЮ» небольшое улучшение, но в целом все то же самое»

«Небольшое улучшение есть, но в целом все то же самое. Думаю, в данный момент Пеп [Гвардиола] смеется над тем, какой бардак творится в других клубах», – сказал главный тренер «Фенербахче», работавший в «МЮ» с 2016 по 2018 годы.

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