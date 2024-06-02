Жозе Моуринью: «Думаю, Пеп сейчас смеется над бардаком в других клубах АПЛ. У «МЮ» небольшое улучшение, но в целом все то же самое»

«Небольшое улучшение есть, но в целом все то же самое. Думаю, в данный момент Пеп [Гвардиола] смеется над тем, какой бардак творится в других клубах», – сказал главный тренер «Фенербахче», работавший в «МЮ» с 2016 по 2018 годы.