ЗАВЕРШАЕТСЯ голосование за лучшего «Народного почтальона» Волгоградскую область представляет финалист конкурса — почтальон из Новоаннинского района Павел Попов.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ голосование за лучшего «Народного почтальона» Волгоградскую область представляет финалист конкурса — почтальон из Новоаннинского района Павел Попов.