Мечта архангелогородца Дамира Агеева сбылась благодаря «Ёлке желаний»

Самолёт АН-24 с уверенностью можно назвать легендарным — это один самых массовый пассажирских воздушных судов времён СССР, однако до сих пор он активно эксплуатируется во многих странахДля любого, кто стремится в небо и мечтает стать пилотом даже минуты в кабине такого самолёта — настоящие мгновенья счастья.