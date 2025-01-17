Мечта архангелогородца Дамира Агеева сбылась благодаря «Ёлке желаний»

Самолёт АН-24 с уверенностью можно назвать легендарным — это один самых массовый пассажирских воздушных судов времён СССР, однако до сих пор он активно эксплуатируется во многих странахДля любого, кто стремится в небо и мечтает стать пилотом даже минуты в кабине такого самолёта — настоящие мгновенья счастья.
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