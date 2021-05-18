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«Об этом лучше молчать!»: Собчак вызвала ненависть у россиян новым интервью

«Об этом лучше молчать!»: Собчак вызвала ненависть у россиян новым интервью

Ксения Собчак любит провоцировать россиян на эмоции. Журналистка заставляет их думать, смотреть на разные стороны жизни.

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Алина
Непорядочная женщина живёт только скандалами.Это её хобби. Поэтому,не надо публиковать высказанную ею блевотину. Человек,далёкий от истины,правильных понятий,но хочет красоваться среди грязи,которую она не только высказывает, но и делает . Результат её болтовни - минусовой и сама купается в дерьме.

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