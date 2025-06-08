Ставки аренды жилья снизились в большинстве мегаполисов РФ

Цена на арендованное жилье в России снизилась до 3,6%. Рейтинг мегаполисов по снижению ставок аренды составили Челябинск (-3,6%), Волгоград (-3,4%), Екатеринбург (-3,2%), Санкт-Петербург (-3,1%) и Москва (-2,4%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии