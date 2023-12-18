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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги: «От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта. Через год или два мы сможем запустить его»

Лапорта готов сотрудничать с УЕФА, если суд вынесет вердикт в пользу Суперлиги: «От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта. Через год или два мы сможем запустить его»

21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой.  «Если [суд вынесет вердикт в нашу пользу], первое, что нам нужно будет сделать, – это начать период размышлений с УЕФА.

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