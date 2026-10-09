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Царьград

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Подросток-наркоман умер на 15 минут и рассказал, что увидел. И это был не белый свет

Подросток-наркоман умер на 15 минут и рассказал, что увидел. И это был не белый свет

Издание Mirror опубликовало историю юноши, который умер на 15 минут и поделился тем, что увидел "за чертой".

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