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В Киеве остановилось метро, начались перебои с водой и электричеством

В Киеве остановилось метро, начались перебои с водой и электричеством

В Киеве перебои с электричеством затронули водоснабжение и работу метро. Причиной стало повреждение энергетического объекта в области, сообщил 10 октября мэр Кличко.

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