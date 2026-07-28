СМИ сообщили, что обсуждали на встрече Трамп и Зеленский

Политика как она есть

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшаяся в Овальном кабинете Белого дома, оказалась, по словам осведомленных источников, не просто протокольным мероприятием, а «очень предметным» и содержательным диалогом.