СМИ сообщили, что обсуждали на встрече Трамп и Зеленский

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшаяся в Овальном кабинете Белого дома, оказалась, по словам осведомленных источников, не просто протокольным мероприятием, а «очень предметным» и содержательным диалогом.
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