ВС РФ осталось несколько улиц до полного освобождения Дзержинска (Торецк)ВСУшник с позывным Мучной плачется, что нашим бойцам осталось немного до освобождения шахты "Торецкая" - последнего места обороны ВСУ.
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