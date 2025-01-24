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ВС РФ осталось несколько улиц до полного освобождения Дзержинска (Торецк)

ВС РФ осталось несколько улиц до полного освобождения Дзержинска (Торецк)

ВС РФ осталось несколько улиц до полного освобождения Дзержинска (Торецк)ВСУшник с позывным Мучной плачется, что нашим бойцам осталось немного до освобождения шахты "Торецкая" - последнего места обороны ВСУ.

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