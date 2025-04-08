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Женщинам указали на увеличивающийся риск развития некоторых заболеваний после 40 лет

Женщинам указали на увеличивающийся риск развития некоторых заболеваний после 40 лет

Женский организм после 40 лет претерпевает значительные изменения, связанные с гормональной перестройкой, замедлением обмена веществ и повышенным риском хронических заболеваний, рассказала гинеколог, хирург и врач высшей категории клиники IQ Plastique Сабина Ханмирзоева.

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