Женщинам указали на увеличивающийся риск развития некоторых заболеваний после 40 лет

Женский организм после 40 лет претерпевает значительные изменения, связанные с гормональной перестройкой, замедлением обмена веществ и повышенным риском хронических заболеваний, рассказала гинеколог, хирург и врач высшей категории клиники IQ Plastique Сабина Ханмирзоева.
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