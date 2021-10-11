Платежная система Visa отказалась от претензий к ретейлеру Wildberries по комиссиям оплаты товаров

МОСКВА, 11 октября/ Радио Sputnik. Международная платежная система Visa заявила, что онлайн-ретейлера Wildberries больше не нарушает ее правила, пишет РБК.
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