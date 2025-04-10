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Глава ФСБР Мамиашвили: я не называл борца Валиева предателем

Глава ФСБР Мамиашвили: я не называл борца Валиева предателем

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не называл на церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе Чермена Валиева, представляющего Албанию, предателем, передает Sport24.

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