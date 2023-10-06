Путин ответил на один из самых важных вопросов об СВО: "Дело не в этом"

Президент России на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о важности гарантий безопасности людей5 октября у президента России поинтересовались, в пределах каких границ может остановиться специальная военная операция.
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