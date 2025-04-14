Ресурсоснабжающая компания обманывала жителей Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 14 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске МУП «Энергия», предоставляющая жителям тепло, применила завышенный норматив потребления по отоплению, который не соответствовал характеристикам многоквартирных домов.
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