Какая глупость отпускать таких волонтеров...

Если честно, мне уже надоело писать про соплежуев и нетакусей, но делать нечего - вчера произошёл очередной случай - точнее даже не случай, а апофеоз и апогей - неуподоблядства и соплежуйства: наш боец отпустил восвояси укропского сВолонтёра Даниила Захарченко, урода и нациста, якобы занимающегося эвакуацией мирных из городка Украинска.