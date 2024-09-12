Если честно, мне уже надоело писать про соплежуев и нетакусей, но делать нечего - вчера произошёл очередной случай - точнее даже не случай, а апофеоз и апогей - неуподоблядства и соплежуйства: наш боец отпустил восвояси укропского сВолонтёра Даниила Захарченко, урода и нациста, якобы занимающегося эвакуацией мирных из городка Украинска.
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