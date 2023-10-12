Ким Чен Ын понадеялся, что Россия победит в борьбе с «гегемонией империалистов»

Глава КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Пхеньяном и Москвой выразил надежду на то, что Российская Федерация одержит победу в борьбе с «гегемонией империалистов».