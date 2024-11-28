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Умеров вернулся из Сеула ни с чем: Южная Корея отказалась продать Украине ПВО и боеприпасы

Умеров вернулся из Сеула ни с чем: Южная Корея отказалась продать Украине ПВО и боеприпасы

Южнокорейский телеканал SBS сообщает: специальная делегация Владимира Зеленского во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым попросила Республику Корея продать Киеву вооружение, а не поставить его безвозмездно, но южнокорейское правительство ответило отказом, сославшись на трудности с экспортом оружия на Украину, поскольку это нарушит законодательство о внешней торговле.

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