Министры Польши, Румынии, Латвии и Литвы обсудили Россию на ВЭФ в Давосе

В швейцарском городе Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), отличительной особенностью которого в этом году стала попытка американцев вовлечь лидеров разных стран в дискуссию «об установлении мира на Украине» и конфискации российских активов.