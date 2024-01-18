Министры Польши, Румынии, Латвии и Литвы обсудили Россию на ВЭФ в Давосе

В швейцарском городе Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), отличительной особенностью которого в этом году стала попытка американцев вовлечь лидеров разных стран в дискуссию «об установлении мира на Украине» и конфискации российских активов.
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