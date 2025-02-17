Депутаты на зарплате вражеской разведки? Три фамилии вызывают вопросы

СТ

Сергей Туренко

Очевидно паутинка по крышеванию чиновниками мигрантов с целью получения дивидендов от этого бизнеса очень большая ведущая в коридоры власти и если ее своевременно не раскрыть и обнародовать, для России в целом будет очень большая проблема и беда. Нужно подключить ИИ для анализа всей информации о финансировании, о связях с прошлом и настоящем со спецслужбами других стран, о преступлениях, связях с террористами...