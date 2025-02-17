Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Лучше бы в толпу бесплатно пустили свои ИИПутин дал секретн...
  • Sobering
    В России есть искусственный интеллект. Как минимум 4 года назад, когда у нас появилась инициатива по созданию центров...Путин дал секретн...
  • АндрейБорков
    Соглашение по рес...

Депутаты на зарплате вражеской разведки? Три фамилии вызывают вопросы

Депутаты на зарплате вражеской разведки? Три фамилии вызывают вопросы

"Свои" станут иноагентами? Про замещающую миграцию в Россию сказано много, но не всегда было ясно, кто за этим стоит и какие интересы преследует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Туренко
Очевидно паутинка по крышеванию чиновниками мигрантов с целью получения дивидендов от этого бизнеса очень большая ведущая в коридоры власти и если ее своевременно не раскрыть и обнародовать, для России в целом будет очень большая проблема и беда. Нужно подключить ИИ для анализа всей информации о финансировании, о связях с прошлом и настоящем со спецслужбами других стран, о преступлениях, связях с террористами...
Ответить
19 час.
И
ИгорьОвчаренко
Это не исключено....Нужен СМЕРШ...
Ответить
17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
есть ещё гнида затулло! тоже постоянно твердит о пользе мутантов.
Ответить
17 час.
наверх