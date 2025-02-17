"Свои" станут иноагентами? Про замещающую миграцию в Россию сказано много, но не всегда было ясно, кто за этим стоит и какие интересы преследует.
Депутаты на зарплате вражеской разведки? Три фамилии вызывают вопросы
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Очевидно паутинка по крышеванию чиновниками мигрантов с целью получения дивидендов от этого бизнеса очень большая ведущая в коридоры власти и если ее своевременно не раскрыть и обнародовать, для России в целом будет очень большая проблема и беда. Нужно подключить ИИ для анализа всей информации о финансировании, о связях с прошлом и настоящем со спецслужбами других стран, о преступлениях, связях с террористами...
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19 час.
И
ИгорьОвчаренко
Это не исключено....Нужен СМЕРШ...
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
есть ещё гнида затулло! тоже постоянно твердит о пользе мутантов.
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17 час.
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