Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Друзья оплатили отпуск на четверых, но одна из них не улетела и требует вернуть ей деньги

Друзья оплатили отпуск на четверых, но одна из них не улетела и требует вернуть ей деньги

Дружба может прекратиться по самым абсурдным причинам, и деньги — одна из них. Подруга автора этой истории не смогла сесть в самолет и присоединиться к нему и остальным в отпуске, потому что у нее при себе была запрещенная вещь.

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