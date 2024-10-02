Друзья оплатили отпуск на четверых, но одна из них не улетела и требует вернуть ей деньги

Дружба может прекратиться по самым абсурдным причинам, и деньги — одна из них. Подруга автора этой истории не смогла сесть в самолет и присоединиться к нему и остальным в отпуске, потому что у нее при себе была запрещенная вещь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии