В Кремле рассказали, что Путина ждут напряженные дни

В Кремле сообщили о предстоящих напряженных днях для президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что на следующей неделе запланировано множество двусторонних встреч и мероприятийВ Кремле сообщили о предстоящих напряженных днях для президента России Владимира Путина.