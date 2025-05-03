В Кремле рассказали, что Путина ждут напряженные дни

В Кремле сообщили о предстоящих напряженных днях для президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что на следующей неделе запланировано множество двусторонних встреч и мероприятийВ Кремле сообщили о предстоящих напряженных днях для президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии