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От хирургии до терапии: пять роботов, которые изменили современную медицину

От хирургии до терапии: пять роботов, которые изменили современную медицину

Хирургическая система da Vinci / © Intuitive Surgical Роботы постепенно становятся привычными участниками медицинской инфраструктуры: они работают в операционных и больничных палатах, помогают пациентам в реабилитационных центрах и перемещаются по коридорам клиник по всему миру.

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