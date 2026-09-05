От хирургии до терапии: пять роботов, которые изменили современную медицину

Хирургическая система da Vinci / © Intuitive Surgical Роботы постепенно становятся привычными участниками медицинской инфраструктуры: они работают в операционных и больничных палатах, помогают пациентам в реабилитационных центрах и перемещаются по коридорам клиник по всему миру.
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