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Дисквалифицированной фигуристке Валиевой запрещены даже показательные выступления

Дисквалифицированной фигуристке Валиевой запрещены даже показательные выступления

Девушку хотели пригласить на открытие Спартакиады, но сделать этого нельзя Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о том, что Камилу Валиеву хотели пригласить поучаствовать на показательных выступлениях, приуроченных к открытию Спартакиады.

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