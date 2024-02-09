Дисквалифицированной фигуристке Валиевой запрещены даже показательные выступления

Девушку хотели пригласить на открытие Спартакиады, но сделать этого нельзя Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о том, что Камилу Валиеву хотели пригласить поучаствовать на показательных выступлениях, приуроченных к открытию Спартакиады.
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