Дисквалифицированной фигуристке Валиевой запрещены даже показательные выступления

Девушку хотели пригласить на открытие Спартакиады, но сделать этого нельзя Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов рассказал о том, что Камилу Валиеву хотели пригласить поучаствовать на показательных выступлениях, приуроченных к открытию Спартакиады.