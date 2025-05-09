Юрист Виноградов рассказал, кто и как сможет получить выплаты к юбилею Победы

В этом году страна отмечает особую дату — 80-летие Великой Победы. К этому юбилею государство подготовило для ветеранов и тех, кто пережил войну, специальную финансовую поддержку, напомнил в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.