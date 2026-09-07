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855 осуждённых в свердловских колониях начали обучение рабочим профессиям

С 1 сентября в учреждениях ГУФСИН зачислены 855 осуждённых на обучение по 23 профессиям. Среди них — повар, швея, сварщик, столяр, токарь, электромонтёр, прессовщик стеклопакетов и другие востребованные на рынке труда специальности, сообщили в пресс-службе ведомства.

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