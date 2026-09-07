855 осуждённых в свердловских колониях начали обучение рабочим профессиям

С 1 сентября в учреждениях ГУФСИН зачислены 855 осуждённых на обучение по 23 профессиям. Среди них — повар, швея, сварщик, столяр, токарь, электромонтёр, прессовщик стеклопакетов и другие востребованные на рынке труда специальности, сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕБ Эксперты выяснили...
- АУ Эксперты выяснили...
- ИИ В Нижнем Тагиле п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым