855 осуждённых в свердловских колониях начали обучение рабочим профессиям

С 1 сентября в учреждениях ГУФСИН зачислены 855 осуждённых на обучение по 23 профессиям. Среди них — повар, швея, сварщик, столяр, токарь, электромонтёр, прессовщик стеклопакетов и другие востребованные на рынке труда специальности, сообщили в пресс-службе ведомства.