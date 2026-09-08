Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском УФСБ перекрыло работу канала незаконного вывода денег за рубеж

Под Смоленском УФСБ перекрыло работу канала незаконного вывода денег за рубеж

Смолянка через подконтрольные ей коммерческие структуры с использованием подложных документов перевела 500 миллионов рублей на счета иностранных компаний.

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