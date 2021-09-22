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США и Австралия обсудили реализацию договоренностей об AUKUS

США и Австралия обсудили реализацию договоренностей об AUKUS

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 22 сентября, во время встречи в Вашингтоне обсудил с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном реализацию договоренностей о военно-политическом партнерстве AUKUS, в котором также состоит Великобритания.

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