США и Австралия обсудили реализацию договоренностей об AUKUS

Глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 22 сентября, во время встречи в Вашингтоне обсудил с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном реализацию договоренностей о военно-политическом партнерстве AUKUS, в котором также состоит Великобритания.