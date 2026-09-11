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Царьград

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Need To Know: Молодую танцовщицу из Гондураса похитили и убили

Need To Know: Молодую танцовщицу из Гондураса похитили и убили

В Гондурасе найдены сожжённые останки танцовщицы Синди Лоани Матуте Моралес, исчезнувшей 5 сентября. Девушка боялась за свою безопасность, недавно её видели с незнакомкой.

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