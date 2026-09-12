Около ста медведей поселились у курорта в Румынии и регулярно приходят в город

В окрестностях курортного города Брашов в Румынии зафиксировано появление около ста медведей. Об этом рассказала представитель мэрии населенного пункта Даниела Ион, пишет РИА Новости.
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