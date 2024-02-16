Digital Foundry проанализировали Helldivers 2 на ПК и PS5 Helldivers 2 стала главным героем посл...

Digital Foundry проанализировали Helldivers 2 на ПК и PS5Helldivers 2 стала главным героем последнего технического анализа, проведенного Digital Foundry, который поместил шутер Arrowhead Game Studios на ПК и PS5 под увеличительное стекло, в конечном итоге выдав положительный вердикт.