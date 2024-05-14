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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кард Ural FC 7 – кто дерется 23 мая, весь список бойцов

Кард Ural FC 7 – кто дерется 23 мая, весь список бойцов

В вечер четверга, 23 мая 2024 года пройдет турнир российской лиги по ММА — Ural FC 7. В главном событии состоится поединок в средней весовой категории между Владиславом Ковалевым и Дугласом Рибейро.

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