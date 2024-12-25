ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Дмитрий Ионин, место №20

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Среднего Урала. 20 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» по итогам 2024 года у заместителя Губернатора Свердловской области Ионина Дмитрия Александровича.
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