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Царьград

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Осипов обсудил с главой Росавтодора ямы на трассе Р-258 «Байкал»

Осипов обсудил с главой Росавтодора ямы на трассе Р-258 «Байкал»

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в формате видео-конференц-связи обсудил с главой Росавтодора Романом Новиковым состояние федеральной трассы Р-258 «Байкал».

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